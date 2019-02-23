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На Прикарпатье к замерзающим в горах туристам направились спасатели

Комментариев: 1
Сотрудники ГСЧС транспортируют тела погибших накануне от обморожения и помогут спуститься выжившим.
Спасатели отправились на помощь туристам
Спасатели отправились на помощь туристам
Прес-служба ДСНС

Поисково-спасательная группа направилась в район горы Поп Иван-Черногорский на Прикарпатье для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки двух тел погибших. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что поисково-спасательная группа была направлена в 5:30 субботы.

"Ситуация находится на контроле управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области", - сказано в сводке Госслужбы.

Как сообщалось, в пятницу 22 февраля в Карпатах в Ивано-Франковской области от обморожения погибли двое туристов.

Напомним, этой зимой в Карпатах уже погибло несколько туристов, еще более десяти потерялись, но их спасли.

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Теги: туристы, горы, Карпаты, Прикарпатье, погибшие, ГСЧС, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    23.02.2019, 11:34
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А потом их надо плёткой выпороть, что бы не ходили в такую погоду гулять.
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