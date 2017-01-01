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Штаб Нацгвардии провел учения на Донбассе

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Личный состав штаба Нацгвардии в ООС усовершенствовал свои стрелковые навыки из автомата АК-74 и пистолета Макарова.
Штаб Нацгвардии в ООС провел военные учения
Штаб Нацгвардии в ООС провел военные учения
кадр с видео

С личным составом штаба группировки Национальной гвардии Украины в операции Объединенных сил были проведены занятия по огневой и тактической подготовке. Об этом сообщает штаб сил ООС.

"Занятием по огневой подготовке уделяется повышенное внимание. Под руководством опытных инструкторов личный состав усовершенствовал свои стрелковые навыки из автомата АК-74 и пистолета Макарова", - говорится в сообщении.

Кроме этого, также были проведены тренировки по отработке тактических приемов во время движения в составе групп и первоочередные действия в случае контакта с противником.

Ранее сообщалось, что тысяча силовиков провела учения к выборам. Во время учений отрабатывались тактико-специальные действия, с которыми могут столкнуться правоохранители во время предвыборной компании и в день голосования.

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Теги: донбасс, военные, штаб, Нацгвардия, Военные учения, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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