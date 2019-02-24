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На Донбассе погиб военный, еще один ранен

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Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил обострилась, зафиксировано восемь обстрелов с начала суток.
Последствия обстрелов в Луганской области
Последствия обстрелов в Луганской области
Прес-центр ООС
 
В ночь на 24 февраля сепаратисты осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
 
По данным штаба, обстрел произошел около 5 утра.
 
"Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Люди едва успевали прятаться от взрывов", - сообщили в штабе.
Результаты обстрелов
На месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины, добавили в штабе.
 
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. ... С начала текущих суток враг 8 раз обстрелял позиции ОС, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с общим расходом 230 мин калибров 120 и 82 мм", - сообщили в штабе.
 
В результате обстрелов в течение 24 февраля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
 
Напомним, что за минувшие сутки, 23 февраля, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
 
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Теги: обстрел, ВСУ, ситуация на востоке Украины, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    24.02.2019, 17:27
Оценка:  +3
Boxerogos
Пока Педя в разы богатеет,попутно стряпая карманные церкви и рассказывая лохам басни про"евро-нато путь",дураки гибнут за его бизнес на крови,считая что воюют за Украину.Но Педя-это не Украина.Педя-это Roshen.
Хулиганка*    24.02.2019, 16:58
Оценка:  +5
Хулиганка*
за Петины миллиарды умирают...
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