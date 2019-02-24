На Донбассе погиб военный, еще один ранен

В ночь на 24 февраля сепаратисты осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, обстрел произошел около 5 утра.

"Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Люди едва успевали прятаться от взрывов", - сообщили в штабе.

Результаты обстрелов

На месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины, добавили в штабе.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. ... С начала текущих суток враг 8 раз обстрелял позиции ОС, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с общим расходом 230 мин калибров 120 и 82 мм", - сообщили в штабе.

В результате обстрелов в течение 24 февраля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.