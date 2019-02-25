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Рада может попросить Минюст потребовать экстрадиции Януковича

Комментариев: 2
Первый вице-спикер призывает нардепов обратиться к Минюсту для направления в РФ запроса о выдаче экс-президента.
Рада может потребовать от Минюста подать запрос на выдачу Януковича
Рада может потребовать от Минюста подать запрос на выдачу Януковича
EPA/UPG

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Народные депутаты должны обратиться в Минюст по поводу направления запроса РФ с требованием экстрадировать экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

Соответствующее предложение она озвучила в ходе заседания согласительного совета парламента.

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“Я бы очень хотела, чтобы мы от Верховной Рады обратились в Минюст с вопросом, направлен ли запрос в РФ по экстрадиции Виктора Януковича, который был осужден на 13 лет в Украине“, - подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Виктора Януковича подали апелляцию на его приговор.

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Теги: РФ, Янукович, приговор, экстрадиция, Рада, Геращенко
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Комментариев (2)
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СухарьОК    25.02.2019, 14:00
Оценка:  -1
СухарьОК
...после выборов вернётся,чего торопите события....
vicinq    25.02.2019, 14:09
Оценка:  -1
vicinq
В кандалах гниду .
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