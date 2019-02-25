Рада может попросить Минюст потребовать экстрадиции Януковича

Первый вице-спикер призывает нардепов обратиться к Минюсту для направления в РФ запроса о выдаче экс-президента.

Рада может потребовать от Минюста подать запрос на выдачу Януковича EPA/UPG

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Народные депутаты должны обратиться в Минюст по поводу направления запроса РФ с требованием экстрадировать экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

Соответствующее предложение она озвучила в ходе заседания согласительного совета парламента.

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“Я бы очень хотела, чтобы мы от Верховной Рады обратились в Минюст с вопросом, направлен ли запрос в РФ по экстрадиции Виктора Януковича, который был осужден на 13 лет в Украине“, - подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Виктора Януковича подали апелляцию на его приговор.