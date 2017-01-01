Частные адвокаты Януковича тоже обжаловали его приговор

Параллельно они потребовали лишить права заниматься адвокатской деятельностью государственного защитника Юрия Рябовола.

Защита Януковича подала апелляцию на его приговор EPA/UPG

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Частные адвокаты Виктора Януковича также подали апелляционную жалобу на обвинительный приговор Оболонского райсуда Киева. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда является полностью незаконным и необоснованным, поскольку базируется на сфальсифицированном деле“, - заявил адвокат Виталий Сердюк.

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“Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезные нарушения норм уголовного законодательства - все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы“, - заверил он.

По его словам, апелляция, ранее поданная адвокатом Центра бесплатной вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом, является незаконной.

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“Виктор Янукович неоднократно официально выражал свою позицию о том, что не нуждается в услугах любого государственного адвоката, тем более, когда его действия координируются с представителями ГПУ“, - подчеркнул Сердюк.

Он добавил, что частные адвокаты уже подали в отношении Рябовола заявление о представительстве в суде без полномочий (статья 401-1 УК), а также жалобу в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины.

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Защита Януковича требует лишить Рябовола права заниматься адвокатской деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат Януковича Александр Байдик попросил исправить "описки" в его приговоре.