Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Частные адвокаты Януковича тоже обжаловали его приговор

Комментариев: 0
Параллельно они потребовали лишить права заниматься адвокатской деятельностью государственного защитника Юрия Рябовола.
Защита Януковича подала апелляцию на его приговор
Защита Януковича подала апелляцию на его приговор
EPA/UPG

Читай также: ЕС продлит санкции против Януковича и отменит против Клюева - журналист

Частные адвокаты Виктора Януковича также подали апелляционную жалобу на обвинительный приговор Оболонского райсуда Киева. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

“С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда является полностью незаконным и необоснованным, поскольку базируется на сфальсифицированном деле“, - заявил адвокат Виталий Сердюк.

Читай также: Стал известен новый владелец "вертолетной площадки Януковича"

“Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезные нарушения норм уголовного законодательства - все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы“, - заверил он.

По его словам, апелляция, ранее поданная адвокатом Центра бесплатной вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом, является незаконной. 

Читай также: Конфискация имущества Януковича невозможна – ГПУ

“Виктор Янукович неоднократно официально выражал свою позицию о том, что не нуждается в услугах любого государственного адвоката, тем более, когда его действия координируются с представителями ГПУ“, - подчеркнул Сердюк.

Он добавил, что частные адвокаты уже подали в отношении Рябовола заявление о представительстве в суде без полномочий (статья 401-1 УК), а также жалобу в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины.

Читай также: Адвокат подал апелляцию на 13 лет Януковичу

Защита Януковича требует лишить Рябовола права заниматься адвокатской деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат Януковича Александр Байдик попросил исправить "описки" в его приговоре.

Поделись:
Теги: Янукович, адвокаты, защита, апелляция, приговор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь