Названы самые высокие зарплаты в Кабмине и Раде

Министр обороны получает больше премьер-министра. А в парламенте больше всех - Артур Герасимов, Максим Бурбака и Олег Ляшко.

Самая высокая зарплата за январь среди членов Кабинета министров Украины - у министра обороны Степана Полторака, а среди председателей фракций и групп в Верховной Раде - у главы фракции БПП Артура Герасимова, главы фракции Народный фронт Максима Бурбака и лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом свидетельствуют данные секретариата правительства и министерств, а также аппарата Рады, сообщают Украинские новости.

Так, известно, что Степан Полторак получил за январь 81,1 тыс. грн. Среди членов Кабмина далее идут министр финансов Оксана Маркарова с зарплатой 73,8 тыс. грн и министр иностранных дел Павел Климкин - 63,9 тыс. грн. Самый низкий официальный доход в Кабмине у министра юстиции Павла Петренко - 25,9 тыс. грн, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша - 18,1 тыс. грн, а также министра информационной политики Юрия Стеця - 16,8 тыс. грн.

Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана за январь составила 37,4 тыс. гривен.

Среди председателей фракций групп в Верховной Раде рекордсменами стали глава фракции БПП Артур Герасимов, глава фракции Народный фронт Максим Бурбак и лидера Радикальной партии Олег Ляшко - у каждого по 37 002 грн за январь.

Как сообщалось, вице-премьеру начислили зарплату в десять раз больше оклада. Вице-премьер-министру Павлу Розенко в декабре начислили 174,3 тыс. грн зарплаты. При этом его должностной оклад составлял 17 тыс. грн.

Ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что намерен до конца текущего календарного года перечислять всю свою зарплату в три благотворительных фонда.

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