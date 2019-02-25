Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-глава Генштаба совершил госизмену в сговоре с Януковичем - следствие

Комментариев: 4
Бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимир Заману обвиняют в государственной измене в сговоре с экс-президентом Януковичем.
Владимира Заману подозревают в госизмене в сговоре с экс-президентом
Владимира Заману подозревают в госизмене в сговоре с экс-президентом
strana.ua

Бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Владимир Замана совершил государственную измену, действуя в сговоре с экс-президентом, ныне осужденным Виктором Януковичем. Об этом в понедельник, 25 февраля, в зале Печерского суда заявил прокурор военной прокуратуры Виктор Король, сообщает РБК-Украина.

"Замана, действуя в сговоре с Януковичем, умышленно совершил государственную измену, оказав помощь РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины", - отметил прокурор.

Напомним, 25 февраля военная прокуратура и СБУ задержали экс-главу Генштаба Владимира Заману. Его подозревают в сокращении армии и лишении государства противовоздушной обороны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Янукович, суд, следствие, ВСУ, Виктор Янукович, Замана, госизмена, Генштаб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
prontozaurus    25.02.2019, 21:56
Оценка:  0
prontozaurus
... І вражою злою кров'ю волю окропмо!
Vasya_iz_Ivanovo    25.02.2019, 21:35
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Т. е. большинство Украинцев ( а Янукович был избран большинством народа, соответственно и его назначенцы), враги Украины?
Vasya_iz_Ivanovo    25.02.2019, 22:12
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
prontozaurus, заипешся пыль глотать!
МаксимУм    25.02.2019, 21:33
Оценка:  -5
МаксимУм
5 лет об этом даже не догадывались? Почему сей час? выборы? и пора хоть что то показать? петя предал Майдан. точнее продал... Ничего личного, Украина просто бизнес...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь