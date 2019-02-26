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КСУ отменил статью о незаконном обогащении - СМИ

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Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении: ее положения нарушают презумпцию невиновности.
КСУ считает, что положения статьи 368-2 УКУ нарушают презумпцию невиновности
КСУ считает, что положения статьи 368-2 УКУ нарушают презумпцию невиновности
Корреспондент.net

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения нарушают презумпцию невиновности. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает во вторник, 26 февраля, агентство Интерфакс-Украина.

В частности, указано, что суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) в связи с тем, что ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

"Такой вывод мотивирован тем, что нормы уголовного законодательства должны быть ясными и недвусмысленными, ведь в результате привлечения к уголовной ответственности может быть ограничена свобода человека и другие ее конституционные права и свободы", - говорится в сообщении КСУ.

В суде также отмечают, что законодательная конструкция указанной статьи УК "допускает обвинения, основанные на предположениях".

Кроме того, она включает в себя распоряжения, регламентирующие процесс доказывания, хотя это относится к сфере уголовного процессуального законодательства, пояснили в судебной инстанции.

Согласно расписанию КСУ, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано. Ожидается, что официально решение суда должно быть опубликовано 27 февраля.

Напомним, 12 декабря 2017 года в суд из-за наказания за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Ранее КСУ признал неконституционным сбор Минфином персональных данных граждан.

Также сообщалось, что Конституционный суд Украины признал неконституционным закон Украины О всеукраинском референдуме от 6 ноября 2012 года.

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Теги: Уголовные преступления, законы, Богатство, Конституционный суд, богатые, уголовный кодекс, статья
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    26.02.2019, 19:40
Оценка:  0
Boxerogos
Слава Пидоpoшенко!Коррупции слава!А как решения суда исполняются в нашей охреНэньке?Как выгодно!В Харькове,например суд постановил отменить повышение тарифов на проезд в электротранспорте.Но Кернес положил на это решение своего обрезаного.
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