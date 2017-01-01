В Одесской области в детсаду произошла вспышка кишечной инфекции

В детском дошкольном учреждении №17 в городе Черноморск Одесской области произошла вспышка острой кишечной инфекции.

От острой кишечной инфекции в детском саду заболели пять человек Думская

В Одесской области в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду заболели пять человек. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"За отчетную неделю (с 18 по 24 февраля - ред.) зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что возгорание произошло в детском дошкольном учреждении №17 в городе Черноморск Одесской области.

"Пять больных. Причина возгорания выясняется", - доложили в центре Минздрава.

Ранее шестеро детей были госпитализированы после посещения одного из детских развлекательных центров Бердянска (Запорожская область).

Также сообщалось, что во Львове в детсаду отравились 10 детей ясельной группы.

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