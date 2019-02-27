Желающих не нашлось. Евровидение-2019 без Украины

Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Вслед за Maruv отказались от участия Freedom Jazz и Kazka.

Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году.

Национальная телерадиокомпания Украины просто не нашла желающих. Победитель национального отбора MARUV отказалась из-з предложенного контракта. Freedom Jazz и Kazka, которые соответственно заняли второе и третье место на нацотборе, тоже не захотели участвовать в скандальной истории.

Украинцем же остается только шутить из-за всего этого.

Решение НТКУ

“В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019”, - сообщили в НТКУ.

Там отметили, что после отказа MARUV как победительницы национального отбора могли выбрать любого исполнителя из всех участников, но решили предложить тем, кто занял второе и третье места. Но Freedom Jazz и Kazka тоже отказались.

Ушли в отказ

Freedom-jazz предпочли не ехать на песенный конкурс в Израиль, а готовиться к концертам.

“Только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас наш Cupidon летит дальше. Мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время”, — заявили участницы группы.

Группа Kazka сообщила, что им "не нужна победа любой ценой", и они готовы представлять Украину в следующем году, если их выберут зрители и члены жюри.

"Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах во всем мире", - сказано в сообщении группы.

Коллектив Brunettes Shoot Blondes, который вышел в финал нацотбора на Евровидение-2019, заранее отказался принимать участие в конкурсе.

"Нам поступает много сообщений с вопросом - выходила ли сегодня НТКУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение - у нас много других площадок для встречи с вами", - сообщили в группе.

Проблема в договоре?

MARUV заявила, что ей в НТКУ предложили кабальный договор об участии в Евровидении, подписать который она отказалась.

НТКУ обнародовала 10 пунктов договора:

1. Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием.

2. Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором.

3. Не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования.

4. Не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте.

5. Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины.

6. Не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса.

7. Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения.

8. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении.

9. Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением.

10. Уплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба.

MARUV заявила, что готова отказаться от гастролей в РФ, однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что ситуация с певицей "имеет признаки политизации".

"Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!" - заявила певица.

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