Спросила о Шарие: Порошенко стащил с девушки в толпе шапку

Президенту, очевидно, не понравился вопрос о преследовании Анатолия Шария.

Порошенко снял с девушки шапку за вопрос о преследовании Шария president.gov.ua

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За вопрос о преследовании Анатолия Шария президент Петр Порошенко резко стащил шапку с девушки в толпе. Видео инцидента в Facebook опубликовал журналист Андрей Ткачук.

“В Запорожье Порошенко попробовал...украсть у девушки шапку. Для чего? Я не знаю, наверное, услышал что-то не очень приятное в свою сторону“, - написал Ткачук. Шапку Порошенко, впрочем, тут же вернул ее владелице.

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Отметим, что Анатолий Шарий в январе 2019 года пообещал 15 тысяч грн любому, кто спросит у президента о преследованиях журналистов во время-томос-тура.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева проходит митинг с требованием импичмента президенту.