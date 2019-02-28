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Спросила о Шарие: Порошенко стащил с девушки в толпе шапку

Комментариев: 22
Президенту, очевидно, не понравился вопрос о преследовании Анатолия Шария.
Порошенко снял с девушки шапку за вопрос о преследовании Шария
Порошенко снял с девушки шапку за вопрос о преследовании Шария
president.gov.ua

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За вопрос о преследовании Анатолия Шария президент Петр Порошенко резко стащил шапку с девушки в толпе. Видео инцидента в Facebook опубликовал журналист Андрей Ткачук.

“В Запорожье Порошенко попробовал...украсть у девушки шапку. Для чего? Я не знаю, наверное, услышал что-то не очень приятное в свою сторону“, - написал Ткачук. Шапку Порошенко, впрочем, тут же вернул ее владелице.

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Отметим, что Анатолий Шарий в январе 2019 года пообещал 15 тысяч грн любому, кто спросит у президента о преследованиях журналистов во время-томос-тура.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева проходит митинг с требованием импичмента президенту.

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Теги: Порошенко, Запорожье, Томос, Шарий, вопрос
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Комментариев (23)
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Катилин    28.02.2019, 13:35
Оценка:  +1
Катилин
За то что правду говорит, за это и преследуют, я бы даже вопрос такой не задавал, - очевиднее очевидного.
СухарьОК    28.02.2019, 13:31
Оценка:  +4
СухарьОК
Что и некому было этому кнуру в морду плюнуть.
Рондол    28.02.2019, 13:27
Оценка:  +5
Рондол
Чего вы хотели после первого майдана Порошенко был единственным министром с золотыми зубами, папа сидел, брат урка с таинственной смертью о которой нет нормальных данных, бывшие бизнес партнёры на кладбище, избран потому что Кличко(по сути мафия его контролирующая) подогнал свой быдло электорат
Porebrik    28.02.2019, 13:17
Оценка:  +3
Porebrik
Красава!))
StraN_Nick    28.02.2019, 13:16
Оценка:  +4
StraN_Nick
синдром Януковича )
Глод    28.02.2019, 13:13
Оценка:  +5
Глод
Какая-то неадекватная реакция.
Глод    28.02.2019, 13:13
Оценка:  +3
Глод
С Януковича пример берет?
YZZR    28.02.2019, 13:09
Оценка:  +3
YZZR
Поц, жіночку обідив...
dukeOd    28.02.2019, 13:06
Оценка:  +4
dukeOd
Есть видео,где он чувака за нос схватил..чему потом удивляться..
farfalle    28.02.2019, 13:00
Оценка:  +3
farfalle
Это агония)))
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