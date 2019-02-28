Долги за коммуналку выросли на семь млрд за месяц

По итогам января долги украинцев за коммунальные услуги превысили 62,5 миллиарда гривен.

За первый месяц 2019 года задолженность украинцев за коммуналку выросла на 7 миллиардов гривен и составила 62,6 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, на конец января задолженность населения по уплате за поставки газа составила 29,1 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 20,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 5,7 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 года составили 2693,2 грн.

Согласно данным Госстата, в январе населением уплачено за ЖКУ 15,1 млрд грн (71,8% начисленных за этот период сумм), за поставку электроэнергии - 3,5 млрд грн (125,9%).

Напомним, за прошлый год задолженность за коммуналку выросла на 23 миллиарда гривен. Большая часть долгов сформировалась в последние два месяца года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet