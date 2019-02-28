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Долги за коммуналку выросли на семь млрд за месяц

Комментариев: 7
По итогам января долги украинцев за коммунальные услуги превысили 62,5 миллиарда гривен.
В Украине продолжают стремительно расти долги за коммуналку
В Украине продолжают стремительно расти долги за коммуналку
Корреспондент.net

За первый месяц 2019 года задолженность украинцев за коммуналку выросла на 7 миллиардов гривен и составила 62,6 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, на конец января задолженность населения по уплате за поставки газа составила 29,1 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 20,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 5,7 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 года составили 2693,2 грн.

Согласно данным Госстата, в январе населением уплачено за ЖКУ 15,1 млрд грн (71,8% начисленных за этот период сумм), за поставку электроэнергии - 3,5 млрд грн (125,9%).

Напомним, за прошлый год задолженность за коммуналку выросла на 23 миллиарда гривен. Большая часть долгов сформировалась в последние два месяца года.

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, долги, коммуналка, задолженность, коммунальные услуги, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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weightless    28.02.2019, 19:26
Оценка:  +1
weightless
Ничего, придет Бойко - все долги спишет)
Teetotaler    28.02.2019, 19:37
Оценка:  0
Teetotaler
Прописано в предвыборной программе? )))
Можно не платить?
nelci    28.02.2019, 19:25
Оценка:  +1
nelci
Люди не жадные-люди очень бедные...
Teetotaler    28.02.2019, 19:22
Оценка:  -1
Teetotaler
А из квартир людей уже начали вышвыривать?
Или ещё подождут?... ну, чтоб потом уж наверняка...
ГунВсемогущий    28.02.2019, 19:07
Оценка:  +3
ГунВсемогущий
Всё больше людей стоят перед выбором(и это не только пенсионеры,которые подобный выбор имеют уже 4 года),заплатить ненасытным барыгам-монополистам по их космическим тарифам,или купить себе еды.
SWATFANAT    28.02.2019, 19:06
Оценка:  +6
SWATFANAT
И Томас не помогает и безвиз, рукаводство страны полная xyuHя, люди на таком подсосе((
Курьер    28.02.2019, 19:03
Оценка:  +2
Курьер
"Жити по новому"....)))))
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