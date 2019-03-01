ЦИК запретила кандидату в президенты изменять предвыборную программу

Центральная избирательная комиссия отказала Игорю Шевченко в просьбе изменить предвыборную программу.

Члены комиссии проголосовали за решение об отказе Игорю Шевченко в просьбе изменить некоторые пункты своей предвыборной программы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в комментарии для издания Today.ua.

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ЦИК отказала в просьбе кандидата в президенты Игоря Шевченко потому, что для изменения предвыборной программы нет никаких правовых оснований. По словам Татьяны Юзьковой, это решение приняли члены комиссии путем голосования. Решение было принято практически единогласно: 15 голосов “за” и только 1 член комиссии воздержался.

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В ведомстве отметили, что при регистрации кандидата была проверена его предвыборная программа. Она не противоречит Конституции Украины, поэтому для изменений в документе нет абсолютно никаких оснований.

Напомним, активисты посчитали доходы кандидатов в президенты. Голосование на выборах президента Украины фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии.