Во Львове второй день не могут снести Монумент славы

Подрядчики не могут демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы в центре Львова. Сложность в том, что внутри конструкции - металлическая основа.

В ночь на пятницу, 1 марта, подрядчикам не удалось демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы, расположенную на улице Стрыйской во Львове. Об этом сообщает Zaxid.nеt.

Работники компании Промальтбуд более шести часов пытались свергнуть самую высокую часть конструкции на землю. Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Но этого оказалось не достаточно для того, чтобы снести стелу.

"Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться. Именно этим и занимаются ребята. Она не дает упасть сооружению. Мы ее еще не видим, видно только края. Какие двутавровые швеллеры вместе сварные. Полностью мы их не видим, потому что они в сооружении", - прокомментировал промышленный альпинист компании Андрей Марунич.

Стелу должны были повалить с помощью лебедки, но выяснилось, что ее мощности не хватило, как и рабочей длины танкового троса. Поэтому работники выбивали конструкцию уже по бокам. За шесть часов работы стела все же не свалилась. Применить тяжелую технику подрядчики не могут, мол, есть угроза падения конструкции на нее.

Наблюдали за работой представители Добровольческого движения ОУН, которые в феврале прошлого года сбили с монумента надпись "Победителям над нацизмом".

"Мы проезжали мимо, увидели, что его демонтируют, и решили понаблюдать за этим историческим моментом, ведь мы его ждали уже достаточно давно", - сказал представитель движения Антон Петровский.

Это уже вторая попытка у подрядчиков демонтировать памятник. В первый раз - в ночь со среды на четверг сделать это также не удалось. Сложность заключается в том, что работники не имеют документации, в которой бы говорилось о материалах 30-метровой конструкции.

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