В Запорожье задержали экс-чиновника, подозреваемого в крупной растрате

Мужчина, подозреваемый в нанесении ущерба в девять миллионов, почти год находился в розыске.

Злоумышленника задержали после года поисков УНН

Правоохранители Запорожья в пятницу, 1 марта, задержали экс-чиновника, который нанес убытки коммунальным предприятиям города и области на сумму почти девять млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, чиновник 1964 года рождения вступил в сговор с председателем наблюдательного совета частного акционерного общества и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью. В период с 1998 до 2015 года они искусственно создали условия, по которым коммунальные предприятия платили в пользу обществ необоснованно завышенную стоимость за оказание услуг по приему, начислению и учету уплаченных жилищно-коммунальных платежей населением города Запорожья и области.

В результате их действий общая сумма ущерба коммунальным предприятиям составила почти девять млн гривен.

Должностному лицу было сообщено о подозрении в совершении преступлений. А 21 марта 2018 года прокуратура Запорожской области объявила его в розыск.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области продолжается расследование уголовного производства.

Ранее сообщалось, что чиновник попался на взятке во время фиксирования другого преступления.

А в Винницкой области на взятке задержали чиновника мэрии.

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