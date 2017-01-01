Без Клюева: ЕС на год продлил санкции против Януковича и его окружения

Совет ЕС продлил санкционные меры в отношении 12 человек, включая экс-президента.

Санкции против Януковича и еще 11 человек продлили на год EPA/UPG

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Европейский Союз продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 11 человек из его окружения. Об этом сообщает DW ссылкой на решение Совета ЕС.

“Совет продлил до 6 марта 2020 года решение о замораживании активов 12-ти человек, которых считают виновными в незаконном присвоении украинских государственных средств или в злоупотреблении служебным положением“, - отмечается в сообщении ведомства.

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Ограничительные меры по одному человека не было продлено, добавили там. Напомним, с весны 2014 года, когда санкции были введены, список лиц несколько раз пересматривался.

К нынешнему моменту из него выбыли экс-замглавы АП Андрей Портнов, экс-главы СБУ Александр Якименко и Игорь Калинин, сын экс-премьера Николая Азарова Алексей Азаров и Сергей Клюев.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Виктор Янукович отмыл миллионы доллаов через банк в Швеции.