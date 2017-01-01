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Порошенко уволил внештатного советника

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Внештатный советник занимался экономическими вопросами в команде президента.
Порошенко уволил своего советника
Порошенко уволил своего советника
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Игоря Уманского от исполнения обязанностей советника президента. Об этом говорится в указе президента №50/2019. 

В сообщении уточняется, что Уманский исполнял обязанности советника президента вне штата.

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По данным СМИ, известный экономист был советником по экономическим вопросам и сам выразил желание уволиться из команды Порошенко.

Ранее он заявил, что политика правительства по финансовым вопросам расходится с его видением.

 

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Теги: Уманский, советник, Порошенко, увольнение
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