Порошенко уволил внештатного советника

Внештатный советник занимался экономическими вопросами в команде президента.

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Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Игоря Уманского от исполнения обязанностей советника президента. Об этом говорится в указе президента №50/2019.

В сообщении уточняется, что Уманский исполнял обязанности советника президента вне штата.

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По данным СМИ, известный экономист был советником по экономическим вопросам и сам выразил желание уволиться из команды Порошенко.

Ранее он заявил, что политика правительства по финансовым вопросам расходится с его видением.