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Игорь Гладковский подал в суд на журналистов

Комментариев: 4
Фигурант скандала о коррупционных схемах в Укроборонпроме Игорь Гладковский подал судебный иск на журналистов-расследователей.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
court.gov.ua/

Сын экс-заместителя секретаря СНБО, а по совместительству главный фигурант скандала вокруг махинаций в сфере обороны Игорь Гладковский обратился в суд с иском на журналистов. Об этом свидетельствуют данные сайта Судебная власть Украины, пишет Украинская правда.

Иск касается Иск касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского, который фигурирует в крупнои скандале, связанным с госзакупками в сфере обороны.

Известно, что Гладковский-младший подал в суд 4 марта. Ответчиками по делу является общественная организация “ТОМ 14”, журналист-расследователь, а по совместительству руководитель программы “Наші гроші” Денис Бигус и его коллега журналист Леся Иванова.

Судебный иск зарегистрировали
Судебный иск зарегистрировали
court.gov.ua/fair/

Рассматривать это дело будет Подольский районный суд города Киева. Дата судебного заседания пока неизвестна.

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Напомним, активисты выдвинули власти ультиматум и продолжают пикетировать под особняком Гладковского-младшего. Порошенко экстренно созвал СНБО. На заседании будут рассматривать деятельность Укроборонпрома.

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Теги: Укроборонпром, Гладковский, суд, Бигус, иск
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Комментариев (4)
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Irena    05.03.2019, 13:09
Оценка:  +1
Irena
Тут вообще будет, похоже, процесс века. Раз задето достоинство, малой кровью журналистам не отделаться.
fimatut    05.03.2019, 12:45
Оценка:  +3
fimatut
Худорлявого надо сразу сажать на парашу и КОЛОТЬ Пока бабло не отдаст
Хулиганка*    05.03.2019, 12:35
Оценка:  +3
Хулиганка*
не удивлюсь, если посадят разоблачителей... в постмайданном Королевстве Кривых Зеркал возможно все.
nfhvyt    05.03.2019, 12:49
Оценка:  +4
nfhvyt
Будет как в басне -"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
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