Игорь Гладковский подал в суд на журналистов

Фигурант скандала о коррупционных схемах в Укроборонпроме Игорь Гладковский подал судебный иск на журналистов-расследователей.

Сын экс-заместителя секретаря СНБО, а по совместительству главный фигурант скандала вокруг махинаций в сфере обороны Игорь Гладковский обратился в суд с иском на журналистов. Об этом свидетельствуют данные сайта Судебная власть Украины, пишет Украинская правда.

Иск касается Иск касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского, который фигурирует в крупнои скандале, связанным с госзакупками в сфере обороны.

Известно, что Гладковский-младший подал в суд 4 марта. Ответчиками по делу является общественная организация “ТОМ 14”, журналист-расследователь, а по совместительству руководитель программы “Наші гроші” Денис Бигус и его коллега журналист Леся Иванова.

Судебный иск зарегистрировали court.gov.ua/fair/

Рассматривать это дело будет Подольский районный суд города Киева. Дата судебного заседания пока неизвестна.

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Напомним, активисты выдвинули власти ультиматум и продолжают пикетировать под особняком Гладковского-младшего. Порошенко экстренно созвал СНБО. На заседании будут рассматривать деятельность Укроборонпрома.