За порядком на выборах будут следить 131 545 силовиков

Общественный порядок во время проведения выборов будут поддерживать 69 тысяч полицейских и 39 тысяч спасателей.

За обеспечение безопасности и общественного порядка на выборах будут отвечать 69 тысяч работников Национальной полиции, а также тысячи работников других силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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В общем, планируется задействовать 131 545 человек с разных силовых структур. Больше 69 тысяч полицейских будут следить за порядком на выборах. Также профессионализм покажут 8 133 сотрудника Государственной пограничной службы. Больше 39 тысяч спасателей ГСЧС будут приведены в состояние полной готовности. Следить за порядком будут бойцы Нацгвардии в количестве 7 688 бойцов.

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Сообщается, что все подразделения будут отрабатывать тактики работы в случае внештатных ситуаций во время проведения выборов президента. Профессионализм работников этих силовых структур безупречен, уверены в МВД.

Напомним, ЦИК прокомментировал, почему на выборы заказали 60 млн бюллетеней. По словам ведомства, количество бюллетеней согласовано в рамках тендера с полиграфической фабрикой.