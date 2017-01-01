Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За порядком на выборах будут следить 131 545 силовиков

Комментариев: 0
Общественный порядок во время проведения выборов будут поддерживать 69 тысяч полицейских и 39 тысяч спасателей.
Силовики пройдут специальную подготовку
Силовики пройдут специальную подготовку
https://mvs.gov.ua/

За обеспечение безопасности и общественного порядка на выборах будут отвечать 69 тысяч работников Национальной полиции, а также тысячи работников других силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Читай также: ЦИК снял Садового с выборов президента

В общем, планируется задействовать 131 545 человек с разных силовых структур. Больше 69 тысяч полицейских будут следить за порядком на выборах. Также профессионализм покажут 8 133 сотрудника Государственной пограничной службы. Больше 39 тысяч спасателей ГСЧС будут приведены в состояние полной готовности. Следить за порядком будут бойцы Нацгвардии в количестве 7 688 бойцов.

Читай также: Климкин о выборах: Кибератаки каждые 40 секунд

Сообщается, что все подразделения будут отрабатывать тактики работы в случае внештатных ситуаций во время проведения выборов президента. Профессионализм работников этих силовых структур безупречен, уверены в МВД.

Напомним, ЦИК прокомментировал, почему на выборы заказали 60 млн бюллетеней. По словам ведомства, количество бюллетеней согласовано в рамках тендера с полиграфической фабрикой.

Поделись:
Теги: выборы, силовики, порядок, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь