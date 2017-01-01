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Под Киевом рухнувшее дерево раздавило маршрутку

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В результате инцидента есть травмированные.
Дерево упало прямо на крышу маршрутки
Дерево упало прямо на крышу маршрутки
facebook.com/dtp.kiev.ua

В поселке городского типа Боровая (Фастовский район Киевской области) во вторник, 5 марта, произошло серьезное ДТП с маршруткой с пассажирами в салоне, на которую упало дерево.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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“Размыло корни и огромное дерево упало на маршрутку с пассажирами. Одна дама, сидевшая возле надписи “вход“ в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении.

На фото видно, что дерево упало прямо на крышу маршрутки. Дерево почти выворотило с корнем.

Одна пассажирка в тяжелом состоянии
Одна пассажирка в тяжелом состоянии
facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось 5 марта,  в Николаеве во вторник, 5 марта, огромный тополь рухнул на проезжую часть и раздавил проезжавший мимо микроавтобус Газель.

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Теги: дерево, маршрутка, Киевская область
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