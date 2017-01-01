Под Киевом рухнувшее дерево раздавило маршрутку
В результате инцидента есть травмированные.
В поселке городского типа Боровая (Фастовский район Киевской области) во вторник, 5 марта, произошло серьезное ДТП с маршруткой с пассажирами в салоне, на которую упало дерево.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
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“Размыло корни и огромное дерево упало на маршрутку с пассажирами. Одна дама, сидевшая возле надписи “вход“ в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении.
На фото видно, что дерево упало прямо на крышу маршрутки. Дерево почти выворотило с корнем.
Как сообщалось 5 марта, в Николаеве во вторник, 5 марта, огромный тополь рухнул на проезжую часть и раздавил проезжавший мимо микроавтобус Газель.