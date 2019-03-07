Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-менеджеров Укргаздобычи задержали за взятку в $1 млн

Комментариев: 2
Задержаны двое бывших менеджеров Укргаздобычи.
Правоохранители задержали бывших менеджеров Укргаздобычи
Правоохранители задержали бывших менеджеров Укргаздобычи
УНН

Украинские правоохранители задержали бывших менеджеров Укргаздобычи по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона долларов.

Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Читай также: Под Николаевом на взятке поймали главу ряда общественных организаций

В частности, указано, что прокуроры САП и оперативники СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам Укргаздобычи, “уличенных в получении 1 млн долларов взятки“.

“За эти деньги они подписали договор с компанией о поставке продукции на Укргаздобычу. Задержанным инкриминируется получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 14 февраля, Гройсман заявил о провале планов по добыче газа.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, взятка, Укргаздобыча, САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
kapablankas    07.03.2019, 17:10
Оценка:  +1
kapablankas
и хули ???
big-werasd    07.03.2019, 16:54
Оценка:  0
big-werasd
Показуха!
Выборы скоро!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь