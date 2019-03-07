Экс-менеджеров Укргаздобычи задержали за взятку в $1 млн

Задержаны двое бывших менеджеров Укргаздобычи.

Украинские правоохранители задержали бывших менеджеров Укргаздобычи по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона долларов.

Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

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В частности, указано, что прокуроры САП и оперативники СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам Укргаздобычи, “уличенных в получении 1 млн долларов взятки“.

“За эти деньги они подписали договор с компанией о поставке продукции на Укргаздобычу. Задержанным инкриминируется получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 14 февраля, Гройсман заявил о провале планов по добыче газа.