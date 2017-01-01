Взяточника задержали "на горячем".

Под Николаевом на взятке поймали главу ряда общественных организаций

На весь экран Свернуть

Под Николаевом на взятке поймали главу ряда общественных организаций

В Николаевской области 6 марта при получении взятки разоблачен руководитель ряда общественных организаций.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Читай также: В Николаеве студент на вручении дипломов заявил, что свой он купил за $350

Злоумышленник требовал от директора частного общества 10 тысяч долларов и взамен обещал не препятствовать его деятельности. После получения указанной суммы злоумышленника задержали правоохранители.

"Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - добавил Лысенко.

Как сообщалось 1 марта, экс-глава студенческого самоуправления украл более 2 млн гривен.