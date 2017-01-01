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Под Николаевом на взятке поймали главу ряда общественных организаций

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Взяточника задержали "на горячем".
Под Николаевом на взятке поймали главу ряда общественных организаций
© facebook.com/lysenko.andrii
Фото 1/3
  • Злоумышленник вымогал 10 тысяч долларов
  • Злоумышленник вымогал 10 тысяч долларов
  • Злоумышленник вымогал 10 тысяч долларов
Под Николаевом на взятке поймали главу ряда общественных организаций
Злоумышленник вымогал 10 тысяч долларов
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В Николаевской области 6 марта при получении взятки разоблачен руководитель ряда общественных организаций.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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Злоумышленник требовал от директора частного общества 10 тысяч долларов и взамен обещал не препятствовать его деятельности. После получения указанной суммы злоумышленника задержали правоохранители.

"Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - добавил Лысенко.

Как сообщалось 1 марта, экс-глава студенческого самоуправления украл более 2 млн гривен.

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Теги: Николаев, взятка
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