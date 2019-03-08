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Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты

Комментариев: 1
Тарасу Костанчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Задержание подозреваемого в подкупе кандидата
Задержание подозреваемого в подкупе кандидата
twitter.com/sarganlarysa

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины с правом внесения залога в размере четырех миллионов гривен. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

"Решением Печерского райсуда Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 миллиона гривен", - написала Сарган.

Ранее в ГПУ сообщили, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить пять миллионов гривен кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, организатором подкупа является народный депутат от Батькивщины Валерий Дубиль.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, подкуп, арест, кандидат в президенты, ГПУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
freedom3000    08.03.2019, 07:08
Оценка:  0
freedom3000
Смотрел скриншоты ))) , дешево , примитивно . На кого этот цирк рассчитан ? Взяли лоха кандидата для правокаций и перед выборами устроили правокацию )) . Луценко шут гороховый
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