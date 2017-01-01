Польские пограничники не пустили в Украину "евробляху" за 10 миллионов

Выяснилось, что автомобиль находится в розыске в Швейцарии. Спорткар арестовали, а водителя-украинца допросили.

Это самый дорогой автомобиль в угоне, который полякам удалось вернуть владельцу strazgraniczna.pl

Пограничники Польши не разрешили ввезти в Украину автомобиль Lamborghini Urus 2019 года выпуска, стоимостью 1,4 млн злотых (9,6 млн грн). Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Ввезти люксовый автомобиль на территорию Украины пытались через приграничное село Дорогуск Люблинского воеводства Польши. В окрестностях этого села расположен автомобильный и железнодорожный переходы Ягодин - Дорогуск.

Во время проверки польские правоохранители выяснили, что Lamborghini находится в розыске в Швейцарии. Элитный спорткар арестовали, а его водителя, 37-летнего гражданина Украины, допросили в качестве свидетеля.

Поляки отмечают, что пока это самый дорогой автомобиль из находящихся в угоне, который им удалось вернуть законному владельцу.

Ранее ГФС назвала самые дорогие и самые дешевые "евробляхи", ввезенные за время льготного периода по растаможке. Так, самой дорогой "евробляхой" оказался MERCEDES-BENZ, модель AMG G 63 2018 года выпуска. Таможенная стоимость - 171,2 тыс. долларов. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - свыше 1,5 млн грн.

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