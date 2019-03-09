Итоги 8 марта: Марши за права женщин и страшное смертельное ДТП

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве и в ряде других городов Украины прошли марши за права женщин; в Киевской области произошло жуткое ДТП с 5-ю погибшими. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В городах Украины прошли марши за права женщин

В Киеве, Львове и Харькове состоялась феминистическая акция Марш женщин, целью которой стало показать, что 8 марта - день борьбы за права женщин. Столичное шествие завершилось провокациями и стычками с участниками правых организаций Традиции и порядок и Братство. Минимум двое противников акции были задержаны.

Против уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой открыли три дела

Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту возможного декларирования недостоверной информации уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой за 2015-2017 годы. Все дела объединены в одно уголовное производство.

Умерла 19-летняя бывшая Юная мисс Вселенная

Лотте ван дер Зее, которая в 2017 году стала обладательницей титула Юная мисс Вселенная, умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет, за день до своего 20-летия. Девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила в Австрии с семьей. После остановки сердца модель впала в кому. Она скончалась в больнице в Мюнхене.

Космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнилась в Атлантическом океане. После пятидневного совместного полета в составе МКС Crew Dragon, сбросив негерметичный грузовой отсек, сошел с орбиты. В плотных слоях атмосферы над капсулой раскрылись парашюты, и она мягко приводнилась в 200 милях от побережья штата Флорида.

В Киевской области произошло жуткое ДТП с 5-ю погибшими

В селе Яблоновка Киевской области в ночь на 8 марта в ДТП погибли пять человек. Житель села Новоселка, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на обочину и врезался в дерево. В машине находилось пять пассажиров, среди них две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами была доставлена ​​в больницу. В результате ДТП 27-летний водитель и четверо парней в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка, от полученных травм погибли на месте аварии.

Директор Спецтехноэкспорта вышел из СИЗО под залог в 7 млн грн

Арестованный директор Сцецтехноэкспорта Владислав Бельбас вышел из СИЗО под залог в 7 миллионов гривен. Под залог также вышли еще два работника предприятия – экс-заместитель директора департамента Денис Панасенко и экс-руководитель компании Павел Барбул.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как украинские пограничники пропустили авто с героином.