"Самый длинный в истории": ЦИК показал, каким будет бюлетень выборов-2019

Избирательный бюлетень в этом году будет самым длинным в истории украинских выборов.

Стало известно, как будет выглядеть бюлетень президентских выборов в Украине 2019. Об этом сообщает ТСН.

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Избирательный бюлетень в этом году будет самым длинным в истории украинских выборов - 80 сантиметров в длину. На нем размещены имена 39 кандидатов в президенты в алфавитном порядке. Нумерации в списке не будет, чтобы избежать рекламы номеров в предвыборных кампаниях.

Бумага будет песочного цвета, с различными системами защиты.

Ранее сообщалось, что ЦИК напечатает более 60 млн бюллетеней.