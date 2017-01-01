Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Самый длинный в истории": ЦИК показал, каким будет бюлетень выборов-2019

Комментариев: 0
Избирательный бюлетень в этом году будет самым длинным в истории украинских выборов.
Бумага будет песочного цвета, с различными системами защиты
Бумага будет песочного цвета, с различными системами защиты
tsn.ua

Стало известно, как будет выглядеть бюлетень президентских выборов в Украине 2019. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: ЦИК объяснил большое количество заказанных бюллетеней

Избирательный бюлетень в этом году будет самым длинным в истории украинских выборов - 80 сантиметров в длину. На нем размещены имена 39 кандидатов в президенты в алфавитном порядке. Нумерации в списке не будет, чтобы избежать рекламы номеров в предвыборных кампаниях.

Бумага будет песочного цвета, с различными системами защиты.

Ранее сообщалось, что ЦИК напечатает более 60 млн бюллетеней.

Поделись:
Теги: выборы, ЦИК, бюлетень
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь