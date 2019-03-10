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Во Львовской области горит почти гектар свалки

Комментариев: 4
Во Львовской области продолжается ликвидация масштабного пожара на свалке вблизи города Новояворовск.
Масштабный пожар на свалке во Львовской области
Масштабный пожар на свалке во Львовской области
прес-центр ДСНС

Во Львовской области произошло возгорание свалки вблизи г. Новояворовск. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС. 

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В частности, указано, что о масштабном пожаре на свалке спасателям стало известно в 07:14 воскресенья.

"Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара. Процесс ликвидации осложняется процессом пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайшее водоисточник находился на расстоянии около 1 км", - говорится в сообщении.

Известно, что к ликвидации пожара привлекли 22 человека личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что под Львовом перевернулся грузовик с мусором. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: Львовская область, фото, мусор, свалка, огонь, пожар, возгорание, ГСЧС
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Комментариев (4)
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Пролисок    10.03.2019, 17:18
Оценка:  0
Пролисок
Галиция вечно гадит и воняет при своём нэскинченном Садовым))
Глод    10.03.2019, 17:02
Оценка:  +1
Глод
Опять?
Пролисок    10.03.2019, 17:19
Оценка:  0
Пролисок
Так уже всю Украину своим мусором завалили.Натура у них такая-гадить любят))
prontozaurus    10.03.2019, 16:59
Оценка:  +1
prontozaurus
садовий казав, що сміття на Банковій, а горить під Львовом.
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