"Разные, но единые": МИП запускает кампанию о толерантности

Представители разных национальностей будут читать стихотворение Лины Костенко на разных языках.

МИП запускает кампанию "Мы разные, но мы единые" facebook.com/mip.gov.ua

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Мининформполитики сегодня запускает информкампанию “Мы разные, но мы единые“. Об этом сообщила завсектором по вопросам евроинтеграции МИП Людмила Василенко, передает Укринформ.

Кампания направлена на утверждение толерантности в украинском обществе. “Мы разработали коммуникационную кампанию в рамках проекта “Медиа без предубеждений“, - поясняет Василенко.

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“Решили акцентировать на том, что толерантность - это единство в многообразии“, - добавила она.

В рамках кампании как социальная реклама будет распространен видеоролик на телеканалах и в интернете. В нем представители различных национальностей на своих языках читают известное стихотворение Лины Костенко. Будут установлены и соответствующие билборды.

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Основанием для проведения кампании стали результаты исследования Центра Разумкова в марте 2017 года, согласно которому две трети украинцев не доверяют представителям других национальностей, а 65% украинцев не доверяют представителям других религий.

Кроме того, проект “Защита национальных меньшинств, включая цыган и языки меньшинств в Украине“ готовит к 8 апреля восемь успешных историй цыганских медиаторов, или посредников, помогающих ромским семьям.

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Напомним, в ноябре прошлого года в ООН подсчитали, сколько Украина тратит на борьбу с домашним насилием.