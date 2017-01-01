Сотрудников Бердянской колонии подозревают в пытках заключенных

Сотрудников Бердянской исправительной колонии №77 подозревают в вымогательстве и пытках заключенных.

Государственное бюро расследований расследует возможные факты злоупотреблений должностными лицами Бердянской исправительной колонии №77 (Запорожская область). Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, указано, что следователи Бюро проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО Альянс украинского единства относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц колонии Бердянска.

"26 февраля 2019 года следователи ГБР начали досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями пытки, совершенные группой лиц; превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа; злоупотребление властью или служебным положением и вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.

Известно, что сейчас следователи ГБР проверяют сообщение заявителей в отношении конкретных лиц, удерживаемых в пенитенциарном учреждении.

Ранее четыре экс-милиционера Львова получили срок за пытки задержанных.

Также сообщалось, что в Киеве за пытки утюгом задержанного экс-милиционерам дали условный срок. Двое бывших сотрудника Святошинского райотдела милиции избивали и пытали разогретым утюгом задержанного.

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