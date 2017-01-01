В Укрзализныце сообщили о запуске ночного экспресса Киев-Мариуполь

Новый поезд №10/9 начнет курсировать 30 марта. Он будет добираться до пункта назначения на два часа быстрее.

Укрзализныця 30 марта запускает ночной экспресс Киев-Мариуполь. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов в Facebook.

Он отметил, что сообщение с Мариуполем является приоритетным.

"Сейчас время в пути - более 17 часов. Укрзализныця обещала, что поезда будут курсировать быстрее. С учетом оптимального баланса между грузовыми и пассажирскими перевозками - два часа - это максимум, который сейчас мы можем сделать с имеющейся инфраструктурой", - написал Кравцов.

По его словам, продажа билетов уже открыта.

Экспресс будет курсировать через день, начиная с 30 марта. Время отправления из Киева в 19.03, прибытие в Мариуполь - в 09.47.

Отправление из Мариуполя в 16.30, прибытие в столицу - в 07.14.

Экспресс будет состоять из 10 модернизированных вагонов.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил соответствующим службам возобновить работу аэропорта в Мариуполе.

Также глава государства пообещал, что со временем приблизит к Мариуполю поезда Интерсити.

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