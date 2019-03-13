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Сбежавшего в Крым капитана "Норда" вернут в Украину

Комментариев: 4
Владимира Горобенко, капитана керченского судна "Норд", принудительно доставят в суд на заседание.
Капитана судна "Норд" снова ожидают в суде 13 апреля
Капитана судна "Норд" снова ожидают в суде 13 апреля
kp.ua

Оболонский районный суд Киева рассматривает дело по факту выхода рыболовецкого судна “Норд“ из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. На заседании присутствовала адвокат капитана, Александра Руденко. Сам обвиняемый не явился.

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Об этом сообщают Крым.Реалии.

Учитывая тот факт, что капитан не приехал на заседание и не сообщил причины своей неявки, судья Сергей Радионов объявил, что Владимир Горобенко будет доставлен путем “принудительного привода“. 

Обвинение просило задержать Горобенко и привлечь его к ответственности. Прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что капитан может быть причастен к незаконному вылову рыбы для фирмы в Крыму. 

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Заседание по этому делу перенесли на 13 апреля 2019 года.

Напомним, что в марте 2018 года украинские пограничники задержали судно под флагом России в акватории Азовского моря. По факту нарушения прокуратура АРК открыла уголовное производство. Украинский суд наложил арест на судно. Недавно, в феврале, выяснилось, что капитан судна “Норд“ незаконно сбежал в Крым и, возможно, находится там по сей день.

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Теги: крым, Украина, судно, капитан
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    13.03.2019, 18:47
Оценка:  0
fkrfyfan
Януковича уже вернули, ХА-ХА-ХА!!!!!!!!!!!!
FREEMANY25    13.03.2019, 18:11
Оценка:  +2
FREEMANY25
Купец у рыбака тупо отжали судно , жалко мужики попал под раздачу.
Глод    13.03.2019, 17:46
Оценка:  +8
Глод
Как же вы его вернете?
COZEL    13.03.2019, 17:41
Оценка:  +6
COZEL
И ЧО ДАЛЬШЕ, ДЛЯ ТУПЫХ ИДИТОВ, БУДУТ ЖДАТЬ, ДЛЯ АКТИВНЫХ, БУДУТ ГОЛОСИТЬ, ПОТОМ ПОДАДУТ В ЕВРО КОМИСИЮ И В ГОАГСКИЙ СУД. А ОН ЛОЖИЛ С ПРИБОРОМ))))))))
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