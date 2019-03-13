Сбежавшего в Крым капитана "Норда" вернут в Украину

Владимира Горобенко, капитана керченского судна "Норд", принудительно доставят в суд на заседание.

Оболонский районный суд Киева рассматривает дело по факту выхода рыболовецкого судна “Норд“ из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. На заседании присутствовала адвокат капитана, Александра Руденко. Сам обвиняемый не явился.

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Об этом сообщают Крым.Реалии.

Учитывая тот факт, что капитан не приехал на заседание и не сообщил причины своей неявки, судья Сергей Радионов объявил, что Владимир Горобенко будет доставлен путем “принудительного привода“.

Обвинение просило задержать Горобенко и привлечь его к ответственности. Прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что капитан может быть причастен к незаконному вылову рыбы для фирмы в Крыму.

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Заседание по этому делу перенесли на 13 апреля 2019 года.

Напомним, что в марте 2018 года украинские пограничники задержали судно под флагом России в акватории Азовского моря. По факту нарушения прокуратура АРК открыла уголовное производство. Украинский суд наложил арест на судно. Недавно, в феврале, выяснилось, что капитан судна “Норд“ незаконно сбежал в Крым и, возможно, находится там по сей день.