Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Луценко не убедили доводы САП по двум нардепам

Комментариев: 0
Генпрокуратура вернет САП представления на народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.
Юрий Луценко заявил о возврате САП представлений на нардепов
Юрий Луценко заявил о возврате САП представлений на нардепов
ГПУ

Генеральная прокуратура вернет Специализированной антикоррупционной прокуратуре на доработку представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Об этом в комментарии журналистам в среду, 13 марта, заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

"Сейчас представления САП изучаются нашим юридическим департаментом. Думаю, что они будут возвращены назад для доработки", - сказал он.

По его словам, в представлениях нужно исправить некоторые неточности. Кроме того, отметил Луценко, направление представлений в парламент во время рассмотрения законопроекта "О языке" означает фактическое их "захоронение".

"Верховная Рада собирается рассматривать языковой закон, в котором есть 2500 поправок. Сейчас рассмотрены только 43, поэтому представления просто сгорят. Передача представления в Верховную Раду без шансов его рассмотрения в течение 14 дней означает фактическое уничтожение этого представления. Повторно вносить представление запрещено", - пояснил руководитель ГПУ.

При этом он пообещал внести представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Скуратовского и Дзензерского, когда у Рады "будет шанс на их рассмотрение".

Напомним, 12 марта САП передала в ГПУ представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Их подозревают в указании недостоверных сведений в декларации.

Отметим, в последний раз Рада рассматривала представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности прошлой осенью. 20 ноября депутаты отказались лишить защиты нардепа Станислава Березкина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, Луценко, Рада, Генеральная прокуратура, ГПУ, народный депутат, нардепы, генпрокурор, нардеп, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь