Луценко не убедили доводы САП по двум нардепам

Генпрокуратура вернет САП представления на народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

Генеральная прокуратура вернет Специализированной антикоррупционной прокуратуре на доработку представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Об этом в комментарии журналистам в среду, 13 марта, заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

"Сейчас представления САП изучаются нашим юридическим департаментом. Думаю, что они будут возвращены назад для доработки", - сказал он.

По его словам, в представлениях нужно исправить некоторые неточности. Кроме того, отметил Луценко, направление представлений в парламент во время рассмотрения законопроекта "О языке" означает фактическое их "захоронение".

"Верховная Рада собирается рассматривать языковой закон, в котором есть 2500 поправок. Сейчас рассмотрены только 43, поэтому представления просто сгорят. Передача представления в Верховную Раду без шансов его рассмотрения в течение 14 дней означает фактическое уничтожение этого представления. Повторно вносить представление запрещено", - пояснил руководитель ГПУ.

При этом он пообещал внести представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Скуратовского и Дзензерского, когда у Рады "будет шанс на их рассмотрение".

Напомним, 12 марта САП передала в ГПУ представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Их подозревают в указании недостоверных сведений в декларации.

Отметим, в последний раз Рада рассматривала представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности прошлой осенью. 20 ноября депутаты отказались лишить защиты нардепа Станислава Березкина.

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