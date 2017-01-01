Супрун рассказала, почему тщательная уборка вредная

Ульяна Супрун рассказала, нужна ли тотальная дезинфекция .

Супрун рассказала о средствах с антибактериальным эффектом facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун порекомендовала украинцам не злоупотреблять моющими средствами.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

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“Стоит быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся сильнее и агрессивнее“, - отметила Супрун.

Чиновница рассказала, что все моющие средства имеют противомикробное действие, к которому способны приспосабливаться бактерии.

“Микробы невероятно быстро приспосабливаются. К примеру, модифицируют липидный слой своих мембран, образуют капсулы или синтезируют ферменты для обезвреживания вражеской вещества“, - подчеркнула Супрун.

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По словам Ульяны, агрессивные моющие могут вызвать аллергию, а бактерии и домашние животные необходимы для формирования крепкого иммунитета.

“Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших детей…“ - отметила Супрун.

Ранее Ульяна Супрун ответила на самые распространенные вопросы про корь.