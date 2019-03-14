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Сотрудница Укразализныци требовала за трудоустройство 500 долларов

Комментариев: 2
Женщина потребовала и получила деньги от мужчины, который пришел устраиваться на работу.
Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы
Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы
иллюстрационное фото

В Черкасской области задержали начальника производственного подразделения “Шевченковский вагонный участок“ за взятку в размере 500 долларов США, которую она получила за трудоустройство мужчины в Укрзализныцю.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Черкасской области. 

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В сообщении говорится, что следователи Смелянского управления Национальной полиции в Черкасской области задержали женщину 14 марта в порядке ст. 208 Криминально-процесуального кодекса Украины.

По факту нарушения открыто криминальное производство по ст. 368 ч. 3 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебной особой, по предварительному сговору лиц) Криминального кодекса Украины.

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Женщине грозит конфискация имущества, лишение свободы от 5 до 10 лет. Также она может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Недавно мэр города Верховцево в Днепропетровской области попался на взятке в 30 тыс. долларов. За эти деньги он пообещал решить вопрос о предоставлении в аренду земельного участка. Его задержали и выбирают меру пресечения.

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Теги: взятка, коррупция, Укрзализниця
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Комментариев (2)
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Глод    14.03.2019, 16:59
Оценка:  +1
Глод
А мужика на работу взяли?
nfhvyt    14.03.2019, 16:29
Оценка:  0
nfhvyt
Шоколадный мир, он такой, работы в стране нет, а жить то как-то надо.
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