Сотрудница Укразализныци требовала за трудоустройство 500 долларов
В Черкасской области задержали начальника производственного подразделения “Шевченковский вагонный участок“ за взятку в размере 500 долларов США, которую она получила за трудоустройство мужчины в Укрзализныцю.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Черкасской области.
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В сообщении говорится, что следователи Смелянского управления Национальной полиции в Черкасской области задержали женщину 14 марта в порядке ст. 208 Криминально-процесуального кодекса Украины.
По факту нарушения открыто криминальное производство по ст. 368 ч. 3 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебной особой, по предварительному сговору лиц) Криминального кодекса Украины.
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Женщине грозит конфискация имущества, лишение свободы от 5 до 10 лет. Также она может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Недавно мэр города Верховцево в Днепропетровской области попался на взятке в 30 тыс. долларов. За эти деньги он пообещал решить вопрос о предоставлении в аренду земельного участка. Его задержали и выбирают меру пресечения.