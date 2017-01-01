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Гройсман ответил на предложение Коболева по газу

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Премьер категорически против отмены регулирования цен на газ, но продажи населению дешевле установленного уровня привествует.
Гройсман не против, чтобы газ украинцам продавали дешевле
Гройсман не против, чтобы газ украинцам продавали дешевле
Корреспондент.net

Правительство не будет отменять регулирование цен на газ по инициативе Нафтогаза. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Харьков в четверг, 14 марта. сообщает Интерфакс-Украина.

Что касается заявлений Нафтогаза по ценам на газ, премьер заявил, что правительство ограничило цену, и она не может быть больше 8,55 за кубометр.

"Если Нафтогаз сможет продавать дешевле – я это поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю, и вперед. Но в предложении Нафтогаза может быть ловушка. Они предлагают отменить ограничения цены. И если мы отменим ограничения, завтра они придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей – ред.) 10 или 11 грн. Я этого допустить не могу. У нас установлен предел - 8,55. Все, что ниже – полностью поддерживаю и даже требую: чем дешевле продавать газ, тем лучше", - добавил он.

Кроме того, премьер заявил, что правительство изучит предложение наблюдательного совета Нафтогаза о продлении полномочий главы правления компании Андрея Коболева до 22 марта 2020 года.

"Что касается наблюдательного совета. Он внес предложение подписать новый контракт на новых условиях, которые достаточно близки к тому, что я требовал. Это одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство от наблюдательного совета. Будем это проговаривать для финализации решений", - сказал Гройсман.

Будут ли повышать цена на газ с мая премьер не сказал. Как известно, согласно требованиям МВФ, Украина должна повысить стоимость газа еще на 40% в течение года. 

 

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Теги: Нафтогаз, Владимир Гройсман, цена на газ, Андрей Коболев, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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