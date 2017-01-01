Врача-анестезиолога Черниговской области наказали за смерть роженицы и ребенка

Врач получил два года за то, что не смог подобрать нужный тип наркоза.

Врача посадили на два года informator.ua

Врач-анестезиолог подобрал тип наркоза, который не соответствовал клиническому состоянию роженицы. В результате чего женщина скончалась на операционном столе, а ее ребенок умер через полтора месяца.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Как выяснили следователи, этот инцидент случился еще в 2016 году. Женщину привезли в одно из родильных отделений районной больницы и врачи приняли решение о кесаревом сечении.

Анестезиолог сам принял решение о типе обезболивающего, не проконсультировавшись с коллегами. Этим он нарушил клинический протокол по акушерской помощи “Кесарево сечение“.

Женщина успела родить живого мальчика, а сама скончалась через 33 минуты. Новорожденный прожил 1,5 месяцев, а затем также умер из-за ошибки врача.

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Суд вынес вынес приговор по статье 140 ч.1 и ч.2 Криминального кодекса Украины (ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего больного - смерть новорожденного).

Врачу-анестезиологу запретили занимать врачебной деятельностью.

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