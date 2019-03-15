В Верховной Раде появился закон об ответственности за фейковые новости

Штраф за распространение недостоверной информации будет составлять от 8500 гривен.

Депутат Парламента Украины предложил внести законопроект об ответственности за фейковую информацию. В случаи принятия закона, нарушители будут уплачивать штраф, или завлекаться к общественным работам.

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Текст законопроекта опубликовали на сайте Верховной Рады.

Предложение создать документ поступило от Игоря Лапина, депутата “Народного фронта“. В тексте документа указано, что журналистам и представителям СМИ будут грозить штрафы. Сумма наказания будет зависеть от определенных критериев.

Автор законопроекта Игорь Лапин rada.gov.ua

Распространение в сети интернет новости, которая оскорбляет честь человека, потянет на 8500 гривен. Возможно применение общественных работ на срок до 80 суток или исправительных работ до одного года.

За умышленную публикацию неправдивой информации грозят выплаты от 17 до 34 тыс. гривен, а также общественные работы до 170 часов. Кроме того, нарушитель должен публично опровергнуть информацию.

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Если же нарушение закона произошло во время избирательной кампании, то стоит ожидать штраф до 51 тыс. гривен, общественные работы до 240 часов или исправительные работы до двух лет.

Сумма может варьироваться в зависимости от типа публикации. В законе прописали и пункт о запрете работы СМИ в случаи ложного информирования читателей.

Сейчас закон находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что парламент планирует ввести 10-дневный оплачиваемый отпуск для мужчин в случаи рождения ребенка.