В Раде планируют ввести 10-дневный декретный отпуск для пап

Депутаты проголосуют за оплачиваемый декретный отпуск для отцов на срок 10 дней после рождения ребенка.

Депутаты проголосуют за это решение в ближайшее время wikipedia.org

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован. Его инициаторы просят внести некие поправки к ст.17 Закона Украины “Об отпусках”. Об этом информирует официальный портал парламента.

Читай также: Антикоррупционный проект заблокирован Верховной Радой

На данный момент рассмотрением этого законопроекта занимается профильный комитет. После этого за него проголосуют народные депутаты.

В разъяснительной записке сообщается, что каждому отцу нужно первое время пребывать со своим новорожденных ребенком и его матерью. Государство должно обязать каждого работодателя предоставлять молодому папе 10 дней оплачиваемого декретного отпуска.

Читай также: “Да зарплатам и нет сокращениям“: Под Кабмином митинговали железнодорожники

С точки зрения психологии, за это время и отец, и ребенок смогут адаптироваться к новым условиям жизни. Кроме того, молодой маме нужно какое-то время восстановиться после родов.

Напомним, в школах Украины введут дистанционное обучение. Дети смогут учиться по индивидуальному плану, если ребенок находится в больнице долгое время или имеет серьезное увлечение.