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В Раде планируют ввести 10-дневный декретный отпуск для пап

Комментариев: 3
Депутаты проголосуют за оплачиваемый декретный отпуск для отцов на срок 10 дней после рождения ребенка.
Депутаты проголосуют за это решение в ближайшее время
Депутаты проголосуют за это решение в ближайшее время
wikipedia.org

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован. Его инициаторы просят внести некие поправки к ст.17 Закона Украины “Об отпусках”. Об этом информирует официальный портал парламента.

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На данный момент рассмотрением этого законопроекта занимается профильный комитет. После этого за него проголосуют народные депутаты.

В разъяснительной записке сообщается, что каждому отцу нужно первое время пребывать со своим новорожденных ребенком и его матерью. Государство должно обязать каждого работодателя предоставлять молодому папе 10 дней оплачиваемого декретного отпуска.

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С точки зрения психологии, за это время и отец, и ребенок смогут адаптироваться к новым условиям жизни. Кроме того, молодой маме нужно какое-то время восстановиться после родов.

Напомним, в школах Украины введут дистанционное обучение. Дети смогут учиться по индивидуальному плану, если ребенок находится в больнице долгое время или имеет серьезное увлечение.

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Теги: папы, декрет, ребенок, отпуск, Рада
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Комментариев (3)
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nfhvyt    15.03.2019, 14:22
Оценка:  -1
nfhvyt
10-дней на выход из запоя - по истине европейская гуманность )))
SanchoSid    15.03.2019, 14:00
Оценка:  +1
SanchoSid
Еще у пап будет время от бодуна отойти)
dimasvetik    15.03.2019, 13:53
Оценка:  +4
dimasvetik
ну хоть чтото умное и правильное придумали!
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