На западной границе не работают 6 пунктов пропуска
Шесть пунктов пропуска на границе с Венгрией и Румынией временно не работают по техническим причинам.
В субботу, 16 марта, временно не работают пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией. Об этом сообщает Западное управление ГПСУ в Facebook.
В связи с переустановкой базы данных Государственной миграционной службы до 16:00 не будут работать пункты пропуска Лужанка, Вилок, Косино, Дзвонковое, Солотвин и Дьяково.
Отмечается, что сейчас осуществляется только пропуск пешеходов.
Напомним, накануне "евробляхер" дважды за день прорвал границу. В итоге мужчину задержали.
Также сообщалось, что Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией.
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