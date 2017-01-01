На западной границе не работают 6 пунктов пропуска

Шесть пунктов пропуска на границе с Венгрией и Румынией временно не работают по техническим причинам.

Через пункты пропуска осуществляется только пропуск пешеходов facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 16 марта, временно не работают пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией. Об этом сообщает Западное управление ГПСУ в Facebook.

В связи с переустановкой базы данных Государственной миграционной службы до 16:00 не будут работать пункты пропуска Лужанка, Вилок, Косино, Дзвонковое, Солотвин и Дьяково.

Отмечается, что сейчас осуществляется только пропуск пешеходов.

Напомним, накануне "евробляхер" дважды за день прорвал границу. В итоге мужчину задержали.

Также сообщалось, что Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией.

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