Во Львове пьяный извозчик кареты устроил ДТП

В центре Львова пьяный извозчик кареты с лошадьми устроил ДТП и скрылся с места аварии. Пока не известно, были ли в карете на момент происшествия пассажиры.

В центре Львова пьяный кучер конной прогулочной кареты совершил ДТП, и сбегая с места происшествия по улицам города, создавал потенциальную угрозу водителям и пешеходам, сообщает в Facebook координатор ГО Варта-1, которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 марта в 20.10 в самом центре города – на проспекте Свободы.

"Мужчина на карете даже не думал тормозить на пешеходном переходе, чтобы дать людям пройти. Со слов свидетелей, водитель кареты возможно был пьян, создал аварийную ситуацию на пешеходном переходе, после этого совершил ДТП с автомобилем Lanos и скрылся по улице Ноябрьского чина создавая в дальнейшем аварийную ситуацию", - сообщил Зинкевич.

Пока не известно, были ли в карете на момент происшествия пассажиры. В полиции на данный момент не комментируют обстоятельства данного происшествия, а также был ли задержан кучер кареты.

Ранее сообщалось, под Мариуполем автомобиль на полном ходу врезался в коня. Легковушка наехала на лошадь, выбежавшую на проезжую часть. Животное погибло на месте, водитель - госпитализирован.

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