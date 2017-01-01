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В Черновицкой области загорелась свалка

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Огонь охватил площадь в один гектар. Спасателям вечером 17 марта удалось локализовать возгорание.
Пожар в с. Маршинцы
Пожар в с. Маршинцы
ГСЧС

В селе Маршинцы Черновицкой области в воскресенье, 17 марта, вспыхнул пожар на мусорной свалке. Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 16:20.

Для ликвидации пожара был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №11 города Новоселица. Также для тушения огня привлекли бульдозер и две единицы спецтехники КП Новоселицкая городская теплосеть.

Пожар распространился на площадь в 1 га. В 20:00 пожарным удалось его локализовать.

Ранее произошел пожар на свалке в Новояворовске Львовской области. 

 

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Теги: свалка, пожар, пожарные, Черновицкая область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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