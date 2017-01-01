В Черновицкой области загорелась свалка
Огонь охватил площадь в один гектар. Спасателям вечером 17 марта удалось локализовать возгорание.
В селе Маршинцы Черновицкой области в воскресенье, 17 марта, вспыхнул пожар на мусорной свалке. Об этом сообщает ГСЧС.
Сообщение о возгорании спасатели получили в 16:20.
Для ликвидации пожара был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №11 города Новоселица. Также для тушения огня привлекли бульдозер и две единицы спецтехники КП Новоселицкая городская теплосеть.
Пожар распространился на площадь в 1 га. В 20:00 пожарным удалось его локализовать.
Ранее произошел пожар на свалке в Новояворовске Львовской области.
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