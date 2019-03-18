Неизвестные разрисовали боковой фасад здания, выходящий на улицу Вице-адмирала Жукова.

Вандалы разрисовали стену Одесского академического русского драмтеатра. Об этом в воскресенье, 17 марта, пишет Думская.

По словам очевидцев, атаке подвергся боковой фасад здания.

"Похоже, на стену покусились школьники или те, кто хотел выдать себя за них", - пишет СМИ.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе вандалы разрисовали стену драмтеатра

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