В Одессе вандалы разрисовали стену драмтеатра
Неизвестные разрисовали боковой фасад здания, выходящий на улицу Вице-адмирала Жукова.
Вандалы разрисовали стену Одесского академического русского драмтеатра. Об этом в воскресенье, 17 марта, пишет Думская.
По словам очевидцев, атаке подвергся боковой фасад здания.
"Похоже, на стену покусились школьники или те, кто хотел выдать себя за них", - пишет СМИ.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе вандалы разрисовали стену драмтеатра
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