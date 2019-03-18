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В Одессе вандалы разрисовали стену драмтеатра

Комментариев: 2
Неизвестные разрисовали боковой фасад здания, выходящий на улицу Вице-адмирала Жукова.
В Одессе разрисовали стену Русского драмтеатра
В Одессе разрисовали стену Русского драмтеатра
Думская

Вандалы разрисовали стену Одесского академического русского драмтеатра. Об этом в воскресенье, 17 марта, пишет Думская.

По словам очевидцев, атаке подвергся боковой фасад здания.

"Похоже, на стену покусились школьники или те, кто хотел выдать себя за них", - пишет СМИ.

 

 

Ранее в Ровно злоумышленники повредили монумент Вечной Славы.

Также сообщалось, что в Киеве разгромили памятники на нескольких участках Лесного кладбища.

 

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Теги: Одесса, театр, фото, вандализм, вандалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    18.03.2019, 12:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да ну вы что?! Это же МУРАЛЫ!!! Вы что, из села что ли?! Не разбираетесь в искусстве?!
VSHIVANKA    18.03.2019, 12:23
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ТО ПАТРИОТЫ И АКТИВИСТЫ БАЛУЮТСЯ , НИЧЕГО СТРАШНОГО .....
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