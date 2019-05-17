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Отставки в команде Порошенко: реакция соцсетей

Комментариев: 12
Пользователи разделились: многие шутят, а некоторые считают, что ушли достойные люди.
Появилась реакция соцсетей на ряд отставок в команде Порошенко
Появилась реакция соцсетей на ряд отставок в команде Порошенко
facebook.com/petroporoshenko

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на “парад отставок“ в команде Петра Порошенко.

Многие не поддержали решений некоторых чиновников уволится и очень сожалеют, что ушли достойные.

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Например, Эльвира Сиротинская написала, что Павел Климкин “оказался жестоким и зубатым дипломатом, который отстаивал интересы и наши ценности“. Она указала, что сначала Климкин выглядел никаким, но позже показал свой характер.

Некоторые писали, что Климкин - это лучший в истории министр иностранных дел Украины и потрясающий дипломат.

Многие пользователи восхищались Александром Турчиновым и благодарили его за все, что тот сделал. 

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Так, Владимир Мальцев написал: “Пастор - на посту руководителя СНБО сделал до безумия много. 
А еще он второй лучший президент Украины ... за всю историю“.

Тем не менее, многие восприняли ряд отставок с юмором. В сообществе “Львовский метрополитен“ написали, что “ватники в шоке и не понимают, что происходит: ... 5 лет им рассказывают, что “Киев захватила фашистская хунта“, а тут... “фашисты-узурпаторы“... добровольно ушли в отставку“.

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Ранее мы сообщали, что секретарь СНБО Александр Турчинов официально подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. 

Также глава МИД Павел Климкин написал заявление об отставке. 

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Теги: отставка, команда, Порошенко, Климкин, Турчинов, реакция, соцсети, пользователи
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Комментариев (12)
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ЗаУкраину    18.05.2019, 07:32
Оценка:  0
ЗаУкраину
они ушли НЕ ДОБРОВОЛЬНО! Эти мрази уходят под давлением большинства трезвомыслящего народа! И за все свои "благие" дела ПОНЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Николай510    18.05.2019, 07:12
Оценка:  +1
Николай510
Если не воры, пусть работают и дальше на благо страны
NOREGA    17.05.2019, 23:05
Оценка:  +3
NOREGA
Крысы и крысы, дербандили Украину, а теперь валят на заранее обустроенные за деньги украинцев места
colavova    18.05.2019, 03:36
Оценка:  0
colavova
вот такая беда)))
Хулиганка*    17.05.2019, 22:56
Оценка:  +1
Хулиганка*
владимир мальцев - это диагноз...пять лет прошло, а у этого пациента кастрюля накрепко приросла к голове
Джо-кер    17.05.2019, 22:59
Оценка:  -1
Джо-кер
Как пакращення от Януковича, помогло ?
qwsdcvnm    17.05.2019, 22:17
Оценка:  +2
qwsdcvnm
Хyй ложил на них. Слава новой Украине.
Джо-кер    17.05.2019, 21:23
Оценка:  -13
Джо-кер
Дай Бог Зеленскому сделать за пять лет в воюющей стране хоть толику того, что сделал Порошенко. Ассоциация с ЕС, безвизовый режим, укрепление армии, создание поместной церкви, языковой закон, санкции агрессору.
dukeOd    17.05.2019, 21:35
Оценка:  +10
dukeOd
Фу,мля..каким же ты должен быть упоротым,чтобы считать всё выше перечисленное достижениями,в том виде в каком их реализовали в Украине
CCS    17.05.2019, 22:11
Оценка:  -5
CCS
Ватні боти можуть що завгодно обісрати. Вам тільки досягнення старого Кабаєва гріють душу. Україна досягла за п"ять років стільки, скільки ви за сотню років не в змозі!
Детонатор    17.05.2019, 22:57
Оценка:  +2
Детонатор
Джо-кер - попробуйте что-нибудь для головы.
Джо-кер    17.05.2019, 23:12
Оценка:  -2
Джо-кер
Цыплят по осени считают, о дереве судят по плодам... Через год увидим. Развели Голобородьком украинцев, как лохов... мне вас жаль, глупенькие, не смотрите на ночь сериалы. Разворуют неньку-Украину новые-старые лица, и в Израиль свалят.
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