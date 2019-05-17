Отставки в команде Порошенко: реакция соцсетей

Пользователи разделились: многие шутят, а некоторые считают, что ушли достойные люди.

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на “парад отставок“ в команде Петра Порошенко.

Многие не поддержали решений некоторых чиновников уволится и очень сожалеют, что ушли достойные.

Читай также: Заместитель главы СБУ подал в отставку - СМИ

Например, Эльвира Сиротинская написала, что Павел Климкин “оказался жестоким и зубатым дипломатом, который отстаивал интересы и наши ценности“. Она указала, что сначала Климкин выглядел никаким, но позже показал свой характер.

Некоторые писали, что Климкин - это лучший в истории министр иностранных дел Украины и потрясающий дипломат.

Многие пользователи восхищались Александром Турчиновым и благодарили его за все, что тот сделал.

Читай также: В БПП рассказали о сотрудничестве с партией Вакарчука

Так, Владимир Мальцев написал: “Пастор - на посту руководителя СНБО сделал до безумия много.

А еще он второй лучший президент Украины ... за всю историю“.

Тем не менее, многие восприняли ряд отставок с юмором. В сообществе “Львовский метрополитен“ написали, что “ватники в шоке и не понимают, что происходит: ... 5 лет им рассказывают, что “Киев захватила фашистская хунта“, а тут... “фашисты-узурпаторы“... добровольно ушли в отставку“.

Климкин и Турчинов подали в отставку. Ватники в шоке и не понимают что происходит: Киселев, Соловьев и прочие сливные бачки 5 лет им рассказывают что “Киев захватила фашистская хунта“, а тут БАЦ! и “фашисты-узурпаторы“ сами добровольно ушли в отставку. Вата реально в ступоре 😆 — Львовский метрополитен (@natohawks) 17 мая 2019 г.

Читай также: Луценко заявила об отставке

Ранее мы сообщали, что секретарь СНБО Александр Турчинов официально подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.

Также глава МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.