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Порошенко уволил собственного пресс-секретаря Цеголко

Комментариев: 1
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Президента.
Цеголко уволен указом Президента №265/2019
Цеголко уволен указом Президента №265/2019
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым он увольняет Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря.

Указ опубликован на сайте Президента.

“Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины“ - говорится в документе.

Напомним, это не первое увольнение Петра Порошенко. Ранее Президент уволил своего помощника, уполномоченного в минской группе и представителя в Раде.

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Теги: Петр Порошенко, увольнение, святослав цеголко
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Комментариев (1)
otstoi-002    18.05.2019, 15:12
Оценка:  +1
otstoi-002
Выбросил на улицу как мусор не нужный
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