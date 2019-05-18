Порошенко уволил собственного пресс-секретаря Цеголко

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Президента.

Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым он увольняет Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря.

Указ опубликован на сайте Президента.

“Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины“ - говорится в документе.

Напомним, это не первое увольнение Петра Порошенко. Ранее Президент уволил своего помощника, уполномоченного в минской группе и представителя в Раде.