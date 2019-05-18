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"Оконфузилась": Ведущая 1+1 назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского

Комментариев: 2
Ведущая сразу заметила ошибку и извинилась.
Ведущая 1+1 Наталья Мосейчук сразу извинилась
Ведущая 1+1 Наталья Мосейчук сразу извинилась
Скриншот видео

В прямом эфире программы Право на владу на 1+1 ведущая Наталья Мосейчук назвала новым президентом Украины не Владимира Зеленского, а Дмитрий Разумкова.

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Фрагмент шоу опубликовал на своей странице директор центра Миротворец Роман Зайцев.

Инцидент произошел при обсуждении ожиданий партии Батькивщина от новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Мосейчук обратилась к нардепу Сергею Власенко такими словами.

На что рассчитывает политическая сила “Батькивщина“ сейчас, при новом президенте Разумкове? Какие переговоры у вас... - заявила Мосейчук

Ведущая сразу заметила ошибку и извинилась.

Ранее сообщалось о том, что Мосийчук рассказал, как чуть не угодил в ДТП. Народный депутат от Радикальной партии рассказал о своем происшествии на дороге.

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Теги: наталья мосийчук, 1+1, конфуз, Зеленский
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Комментариев (2)
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doc1    18.05.2019, 16:55
Оценка:  +1
doc1
Так у меня тоже ощущение что президент Разумков!
MNI1957    18.05.2019, 16:03
Оценка:  +4
MNI1957
мысли вслух
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