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Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

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Спецпредставитель США по вопросам Украины награжден "за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине".
Порошенко дал орден Волкеру и ранг посла Арьеву
Порошенко дал орден Волкеру и ранг посла Арьеву
twitter.com/avakovarsen

Президент Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

Отмечается, что Волкер награжден "за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства".

Кроме того, другим указом Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

Ранее Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен Укрзализныци.

Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами

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Теги: орден, награждение, Петр Порошенко, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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