Во Львове экстренно сел самолет из Турции - СМИ

В самолете сработала система подачи кислорода в салон. Обстоятельства происшествия уточняются.

Во Львове экстренно приземлился пассажирский лайнер из Турции Варта1

В субботу, 18 мая, во львовском аэропорту экстренную посадку совершил самолет из Турции. Об этом сообщает Varta 1.

Аварийную посадку совершил рейс BKV2170 Анталия-Львов, Boeing 737-400 UR-CQX. В самолете сработала система подачи кислорода в салон.

"В 14:45 в аэропорту Львов совершил аварийное приземленные самолет из Анталии. Есть информация, что произошла разгерметизация салона", - рассказали источники.

Сведений о пострадавших пока еще нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее летевший из Киева в Египет самолет совершил экстренную посадку в Одессе из-за сообщения о минировании.

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