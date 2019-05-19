Порошенко утвердил стратегию воспитания патриотов
Президент Петр Порошенко подписал указ о Стратегии национально-патриотического воспитания. Текст указа от 18 мая и Стратегия размещены на сайте президента.
Кабмину поручено до 1 августа этого года разработать и утвердить план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.
Также правительство должно разработать и утвердить до 1 декабря государственную целевую программу по национально-патриотическому воспитанию.
Ежегодно до 10 октября должен быть обнародован отчет о выполнении в текущем году плана действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии.
Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено активизировать работу по национально-патриотическому воспитанию.
В Стратегии, за подписью главы администрации президента Игоря Райнина, говорится, что основными составляющими национально-патриотического воспитания являются: общественно-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Среди актуальных для общества потребностей в Стратегии называется "преодоление имперско-тоталитарных рудиментов в общественном сознании", "формирование национального языково-культурного пространства на основе утверждения государственного языка, устойчивости его ценностной основы перед внешним вмешательством".
Также отмечается "развитие духовности и нравственности в обществе, утверждение традиционных семейных ценностей" и "устранение воздействий государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины".
Ранее Петр Порошенко подписал указ об установлении в Украине нового праздника - Дня отца.
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