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Порошенко утвердил стратегию воспитания патриотов

Комментариев: 5
Основными составляющими национально-патриотического воспитания являются: общественно-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Порошенко определил, как воспитывать патриотов
Порошенко определил, как воспитывать патриотов
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ о Стратегии национально-патриотического воспитания. Текст указа от 18 мая и Стратегия размещены на сайте президента.

Кабмину поручено до 1 августа этого года разработать и утвердить план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.

Также правительство должно разработать и утвердить до 1 декабря государственную целевую программу по национально-патриотическому воспитанию.

Ежегодно до 10 октября должен быть обнародован отчет о выполнении в текущем году плана действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии.

Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено активизировать работу по национально-патриотическому воспитанию.

В Стратегии, за подписью главы администрации президента Игоря Райнина, говорится, что основными составляющими национально-патриотического воспитания являются: общественно-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

Среди актуальных для общества потребностей в Стратегии называется "преодоление имперско-тоталитарных рудиментов в общественном сознании", "формирование национального языково-культурного пространства на основе утверждения государственного языка, устойчивости его ценностной основы перед внешним вмешательством".

Также отмечается "развитие духовности и нравственности в обществе, утверждение традиционных семейных ценностей" и "устранение воздействий государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины".

Ранее Петр Порошенко подписал указ об установлении в Украине нового праздника - Дня отца.

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Теги: воспитание, стратегия, Патриотизм, Петр Порошенко, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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bertal    19.05.2019, 08:48
Оценка:  +1
bertal
Вор и палач украинского народа запел о патриотизме? Смешно
dukeOd    19.05.2019, 08:15
Оценка:  +1
dukeOd
Основная стратегия современных патриотов - твори зло в вышиванке и тебе всё сойдет с рук...
farfalle    19.05.2019, 07:44
Оценка:  +1
farfalle
Чего там воспитывать? Выдал балаклавы и шины, и вперед!
Boxerogos    19.05.2019, 07:35
Оценка:  +1
Boxerogos
Когда маньяк-коррупционер,набравший на выборах ничтожное количество голосов в свою поддержку,рассуждает о патриотизме,это ничего кроме смеха не вызывает.)))))))))))))
Мыкола    19.05.2019, 05:47
Оценка:  +1
Мыкола
Спаси и сохрани Украину от патриотов , подобных Порошенко ! Вмиг все растащат и при этом будут корчить из себя любящих Украину!
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