МИД требует от Египта разъяснений по задержанному танкеру с украинцами

Посольство отправило ноту МИД Египта с требованием объясниться и допустить на задержанный танке консульских сотрудников .

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Посольство Украины в Каире направило МИД Египта ноту с требованием разъяснить ситуацию с задержанным египетскими ВМС в Красном море нефтяным танкером. Об этом заявил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет со ссылкой на “Интерфакс-Украина“ телеканал “112“.

В экипаже танкера - более полутора десятков граждан Украины. “Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами“, - отметил он.

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Кирилич добавил, что МИД Украины поручил посольству в Египте безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации. “Данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы“, - резюмировал он.

Ранее египетские военные задержали нефтяной танкер Sea Shark 1991 года постройки, экипаж которого состоит из 31 моряка. Среди них 17 граждан Украины. По имеющейся информации, военные разделили экипаж на две группы и забрали мобильные телефоны. Некоторые моряки просили о медпомощи, но им отказали.