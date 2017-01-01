В Житомирской области хотят объявить ЧС из-за смерча
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Государственное агентство лесных ресурсов намерено обратиться к профильным органам по поводу объявления чрезвычайной ситуации в Житомирской области из-за гибели сотен деревьев после смерча.
Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.
Отмечается, что замглавы ведомства Владимир Бондарь сегодня находится с рабочей поездкой в Житомирской области.
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“Он проверяет масштабы бурелома в Новоград-Волынском и Городницком лесхозах для определения первоочередных мер для преодоления последствий стихии. Гослесагентство обратится в соответствующие органы для принятия решения об объявлении чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях, - отмечается в сообщении.
Сейчас, по словам Бондаря, специалисты оценивают ущерб, но первоочередная задача - ликвидация последствий стихийного явления.
“Не теряя ни минуты, нужно мобилизовать все силы на уборку поверженных деревьев“, - подчеркнул чиновник.
Как сообщалось 17 мая, под Житомиром смерч сорвал крыши с десятков домов.